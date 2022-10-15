Защитник ЦСКА Дивеев рассказал о своем восстановлении после перелома ноги
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своем восстановлении после перелома ноги.
«Восстановление? Все нормально, готовимся», — цитирует ТАСС Дивеева.
23-летний футболист ответил на вопрос, выйдет ли на поле в текущем сезоне.
«Посмотрим, не знаю, пока ничего не могу сказать. Как прошло МРТ? Уже вот хожу, нормально, только с костылями», — добавил он.
Дивеев получил перелом большеберцовой кости в матче 10-го тура РПЛ с «Торпедо» (0:1). Ориентировочный срок лечения составит не менее трех месяцев.
Источник: https://tass.ru/sport/16066897
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