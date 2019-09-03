Защитник «Ахмата» Нижич пропустит следующий матч РПЛ. А все из-за дисквалификации
09:32
Защитник «Ахмата» Зоран Нижич пропустит матч 9-го РПЛ с «Ростовом» из-за перебора желтых карточек, cообщается в официальном Twitter грозненской команды.
Желтая карточка, полученная им в матче с «Тамбовом» в матче 8-го тура РПЛ (1:1) стала для защитника четвертой.
Очередную игру чемпионата, в которой «Ахмат» встретится с «Ростовом», из-за дисквалификации пропустит защитник Зоран Нижич. В матче с «Тамбовом» хорватский легионер получил 4-ю жёлтую карточку в турнире. pic.twitter.com/J0Nq1lfQLP— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) September 3, 2019
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