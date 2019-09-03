Защитник «Ахмата» Нижич пропустит следующий матч РПЛ. А все из-за дисквалификации

Очередную игру чемпионата, в которой «Ахмат» встретится с «Ростовом», из-за дисквалификации пропустит защитник Зоран Нижич. В матче с «Тамбовом» хорватский легионер получил 4-ю жёлтую карточку в турнире. pic.twitter.com/J0Nq1lfQLP