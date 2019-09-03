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Защитник «Ахмата» Нижич пропустит следующий матч РПЛ. А все из-за дисквалификации

09:32
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Защитник «Ахмата» Зоран Нижич пропустит матч 9-го РПЛ с «Ростовом» из-за перебора желтых карточек, cообщается в официальном Twitter грозненской команды.

Желтая карточка, полученная им в матче с «Тамбовом» в матче 8-го тура РПЛ (1:1) стала для защитника четвертой.

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