Защитник "Ахмата" Анхель пропустит матчи с "Рубином" и "Уралом" из-за перелома

Защитник "Ахмата" Вилькер Анхель не сможет принять участие в первых двух играх весенней части чемпионата России, сообщает официальный сайт клуба.

Медицинское обследование выявило у футболиста перелом плюсневой кости правой стопы. Венесуэлец неудачно подвернул ногу на разминке перед одной из контрольных игр.

Форму игрок будет поддерживать в тренажерном зале, а работу в общей группе, по прогнозам медицинского штаба, возобновит после 10 марта.

Первым соперником "Ахмата" во второй части сезона станет "Рубин". Игра состоится 2 марта в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени. В следующем матче "Ахмат" 11 марта примет "Урал". Начало в 17.30 по московскому времени.

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