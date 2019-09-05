Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», в интервью «Чемпионату» рассказал о противоборстве бывших тренером красно-белых Массимо Карреры? и Рауля Риаччо.

— Что у вас была за встреча с Измайловым по Каррере?

— Во-первых, не только у меня. На ней было несколько футболистов. Я их не буду называть, но инициатива шла как от россиян, так и от иностранцев. Во-вторых, речь была не о Каррере. Мы хотели, чтобы руководство разобралось, кто на самом деле нас тренирует — Массимо или Рианчо. Итальянцы и испанцы — народ темпераментный, и у них постоянно были какие-то конфликты: один молчит, другой кричит, потом обижается. На тренировках один требовал одно, другой — иное. Доходило до того, что я делаю диагональ, как Каррера просит, а Рианчо орет: «Ты чего, не понял, что я просил играть низом»? В какой-то игре Массимо устал от того, что Рианчо прыгает на бровке и вообще отправил Рауля на трибуну. Заруба у них всегда была. Ну, вот мы и донесли эту ситуацию до менеджмента, что вопрос нужно решать, страдает-то из-за этого команда.

— Вы говорили: «Убирай Карреру»?

— Мы сказали: «Определитесь, у нас ничего не получается, мы не знаем, что на поле делать». То состав один определяет, то другой, происходит чехарда. Уберите кого-то из них. Если тренер Массимо, то пусть решает он.