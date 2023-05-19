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Сегодня, 14:05

Зарема рада признанию Кофрие фанатами «Клермона»: «Увидеть бы их связку с Жиго уже в «Марселе»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Самуэля Жиго и Максимилиано Кофрие.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова прокомментировала корреспонденту «СЭ» признание экс-защитника красно-белых Максимилиано Кофрие болельщиками «Клермона» игроком апреля.

«Кофрие болельщики признали лучшим игроком, а до этого несколько раз игроком тура. Примечательно, что как правило признают нападающего или вратаря, чьи действия выглядят эффектно. Лично мне хотелось бы увидеть снова связку Жиго — Кофрие, но уже в «Марселе».

К сожалению, зачастую среди болельщиков формируют мнение недалекие блогеры и диванные критики, тв-эксперты, которые совершенно не разбираются в футболе, но им нет равных в хейте. Кофрие, Рассказов, теперь новый объект для травли — Денисов. Особенно молодым игрокам не надо обращать внимания, а работать над собой.

Кофрие был самым незаслуженно критикуемым игроком, судьи раздавали ему карточки за любое движение, а во Франции за короткое время он стал любимчиком в новой команде", — сказала Салихова «СЭ».

Самюэль Жиго
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Максимилиано Кофрие
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5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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