"Закрыл глаза, ударил, попал!" Обляков - о голе в ворота "Норшелланна"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после товарищеского матча с "Норшелланном" (2:1) заявил, что рассчитывает забить свой первый гол за армейский клуб в официальной игре. 22-летний хавбек отличился в матче с датской командой.

- Матч получился интересным. Соперник неплохой, хорошо, что выиграли, - сказал Обляков в интервью клубной пресс-службе. - Мы только набираем форму, в плане подготовки это была важная игра.

Красивый гол? Свой первый мяч в премьер-лиге я забил именно так. А вообще головой не очень здорово играю. Ильзат Ахметов хорошо навесил. Закрыл глаза, ударил, попал. Все! Надеюсь, что забью за ЦСКА свой первый гол в официальной игре.

В текущем сезоне Обляков провел 16 матчей за ЦСКА и отметился 1 голевой передачей.

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