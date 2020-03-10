«Захотел очиститься». Кокорин продал свои дорогие автомобили

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что продал свои дорогостоящие автомобили.

— Захотел очиститься, — признался Кококрин в интервью Youtube-каналу «Красава». — У меня были «гелик», «порш» и «ламба». В один день все забрали.

Какой был налог? Примерно 150-200 тысяч рублей. Самый дорогой был «гелик».

Немецкий внедорожник был первым приобретением футболиста. Модель является лучшей и мощнейшей из серии класса G. Кокорин выбрал четырехдверный автомобиль цвета темный металлик с матовым покрытием. Стоимость модифицированного авто марки Мерседес составила около 75 миллионов рублей.