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«Захотел очиститься». Кокорин продал свои дорогие автомобили

17:25
Александр Кокорин. Фото Instagram.
Александр Кокорин. Фото Instagram.
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что продал свои дорогостоящие автомобили.

— Захотел очиститься, — признался Кококрин в интервью Youtube-каналу «Красава». — У меня были «гелик», «порш» и «ламба». В один день все забрали.

Какой был налог? Примерно 150-200 тысяч рублей. Самый дорогой был «гелик».

Немецкий внедорожник был первым приобретением футболиста. Модель является лучшей и мощнейшей из серии класса G. Кокорин выбрал четырехдверный автомобиль цвета темный металлик с матовым покрытием. Стоимость модифицированного авто марки Мерседес составила около 75 миллионов рублей.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=rAqGyLxWBQc

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