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Зачем «Спартак» хотел подписать Гильерме. Ответ Томаса Цорна

20:45
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал об интересе команды к голкиперу «Локомотива» Гильерме. В середине июля 33-летний голкипер подписал новый трехлетний контракт с «железнодорожниками».

— Зачем вам нужен был Гильерме?

— Мы рассматривали рынок. Селихов в тот момент только восстанавливался после травмы, не был на своем уровне, мы рассматривали возможности на рынке, но пришли к общему мнению — доверить Максименко.

— Когда вы смотрели рынок, говорят, вашей кандидатурой был Гильерме, Кононова

— Левашов.

— И?

— И вы работали по двум кандидатурам.

— Не так. Был ряд вратарей лиги, мы смотрели по многим клубам и оценивали варианты.

— Г-н Кикнадзе говорит о том, что предложение, которое получил Гильерме, было очень высоким, и «Локо» не смог его повторить.

— Какой смысл об этом говорить? Мы в конце концов Гильерме не взяли и не предпринимали усилий на финальной стадии, чтобы его взять, сделав выбор в пользу Максименко. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь

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