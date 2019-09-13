Зачем «Спартак» хотел подписать Гильерме. Ответ Томаса Цорна

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал об интересе команды к голкиперу «Локомотива» Гильерме. В середине июля 33-летний голкипер подписал новый трехлетний контракт с «железнодорожниками».

— Зачем вам нужен был Гильерме?



— Мы рассматривали рынок. Селихов в тот момент только восстанавливался после травмы, не был на своем уровне, мы рассматривали возможности на рынке, но пришли к общему мнению — доверить Максименко.



— Когда вы смотрели рынок, говорят, вашей кандидатурой был Гильерме, Кононова



— Левашов.



— И?



— И вы работали по двум кандидатурам.



— Не так. Был ряд вратарей лиги, мы смотрели по многим клубам и оценивали варианты.



— Г-н Кикнадзе говорит о том, что предложение, которое получил Гильерме, было очень высоким, и «Локо» не смог его повторить.



— Какой смысл об этом говорить? Мы в конце концов Гильерме не взяли и не предпринимали усилий на финальной стадии, чтобы его взять, сделав выбор в пользу Максименко. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь