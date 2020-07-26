За счет чего «Зенит» стал чемпионом? Отвечает Семак

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что команда смогла стать чемпионом благодаря успешным отрезкам в конце прошлого года и после возобновления сезона. Сине-бело-голубые в сезоне-2019/20 выиграли чемпионат и Кубок страны.

— В начале сезона многие тренеры команд премьер-лиги говорили, что большого разрыва между «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром» нет — по составу и по игре, — сказал Семак в интервью клубной пресс-службе. — В ноябре мы сделали определенный задел и здорово выступили после перерыва, связанного с коронавирусом. Эти два отрезка мы провели уверенно, что и позволило чемпионат выиграть. А на Кубок все матчи были сложные. И в Красноярске, и в Грозном, и финал с «Химками». Приходилось непросто, но ребята заслужили победу.