За что Шаронов может оштрафовать? Отвечает тренер

Тренер "Рубина" Роман Шаронов в интервью Евгению Савину на YouТube-канале "КраСава" рассказал о целесообразности штрафов и зоне ответственности.

- Что нельзя есть в команде Шаронова?

- У нас нет запретов. Но у каждого есть зона ответственности. Питание – зона ответственности повара и врача. У них есть информация, какое нужно питание для игроков, и они за этим следят. Когда футболисты уезжают, мы за ними не следим.

- Завтра у команды выходной. Представим, что я игрок «Рубина». Я могу выпить пивас в городе?

- Ты делаешь выбор. Если я буду запрещать – что будет? Если он хочет, он все равно выпьет. Ты же делал выбор?

- Да, я и пиво пил, и курил кальян.

- А у меня жесткие были выборы. Просто если бы я переступил черту, неизвестно, что было бы. Парень, с которым я играл в молодежке «Локомотива», - его сейчас нет. Героин. Хотя он был под основой, его привлекали.

- Зинченко рассказывал, что у Пепа Гвардиолы есть «рулетка штрафов». Ром, ты хоть раз штрафовал кого-нибудь?

- Нет.