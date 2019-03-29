Юрий Жирков: "Как опекать Азара? Лучше, чем я!"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков на пресс-конференции перед матчем 21-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" отметил, что сейчас на здоровье не жалуется, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Как ваше здоровье?

– Сейчас здоровье намного лучше, занимаюсь на всех тренировках, играю во всех матчах, которые мне доверяют.

– В прошлом году вы говорили, что закончите со сборной. А сейчас вернулись. Почему изменили решение?

– Очень долгая история! Я соскучился по футболу. Решил: чем больше в этом сезоне сыграю, тем лучше. К тому же, тренер сборной меня позвал.

– Что вы скажете об "Оренбурге"?

– Это хорошая команда. В Краснодаре она показала, что умеет играть с хорошими соперниками. Мы готовимся серьезно, нужны три очка

– Как нужно опекать Азара?

– Лучше, чем я (смеется)

– Почему вы полетели в Казахстан, ведь там искусственное поле? Было понятно, что не сыграете.

– Руководство сборной решило так. Я полетел с командой. На этот счет не общались с тренерами.