Юрий Семин: "Жду ли Комличенко? Не знаю, я много кого жду"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, когда к тренировкам приступит новичок "железнодорожников" Лука Джорджевич. Последние два сезона он провел в тульском "Арсенале" на правах аренды – 50 матчей, 16 голов и 4 передачи.

– Я буду комментировать, когда он появится на тренировке, – цитирует News.ru Семина. – А это будет завтра-послезавтра. Его еще нет в команде.

Усиление нужно всегда. Жду ли Комличенко? Не знаю, я много кого жду.

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