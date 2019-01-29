Юрий Семин: "За Кверквелию давали 15 миллионов? Он может и дороже стоить"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о предложениях других клубов по игрокам железнодорожников. Ранее бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявлял в "СЭ", что у клуба было предложение о продаже Соломона Кверквелии за 15 миллионов евро, однако Семин выступил категорически против.

– Насколько верна информация, что у "Локомотива" были хорошие предложения по ряду футболистов, но вы все возможные трансферы заблокировали?

– А вы спросите в офисе. Ни одной бумаги в клубе за этот период не было. Ни по одному из игроков. Если бы какие-либо предложения были, то в клубе были бы официальные бумаги. А "говорильни" очень и очень много. Особенно люди любят говорить после того, как все закончилось: мол, мы-то могли… Ни одной официальной бумаги не было. Серьезный интерес – это когда клуб присылает бумагу и ведет с другим клубом переговоры.

– Вы бы отпустили Соломона Кверквелию за 15 миллионов евро?

– Я думаю, Кверквелия может и подороже стоить. (Александр Рогулев)