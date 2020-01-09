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Юрий Семин высказался о назначении Кошшои

18:29
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение Виктора Кошшои на пост руководителя департамента судейства РФС. Об этом решении было объявлено сегодня. Департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса. Ранее объединенным департаментом судейства и инспектирования руководил Александр Егоров.

— Могу сказать, что глава нашей федерации Александр Дюков ищет решение для улучшения ситуации, связанной с судейскими вопросами. Значит, основания для этого какие-то были. Это нормальное явление для любого руководителя федерации, — цитирует ТАСС Семина.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7488705

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