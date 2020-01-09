Юрий Семин высказался о назначении Кошшои

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение Виктора Кошшои на пост руководителя департамента судейства РФС. Об этом решении было объявлено сегодня. Департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса. Ранее объединенным департаментом судейства и инспектирования руководил Александр Егоров.

— Могу сказать, что глава нашей федерации Александр Дюков ищет решение для улучшения ситуации, связанной с судейскими вопросами. Значит, основания для этого какие-то были. Это нормальное явление для любого руководителя федерации, — цитирует ТАСС Семина.