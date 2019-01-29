Юрий Семин: "Все закономерно - "Спартак" был сильнее"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итог турнира в Катаре.

– Результата не получилось, "Спартак" был сильнее. Во-первых, они лучше готовы. Во-вторых, сказался фактор быстрого гола. В-третьих, мы много проигрывали единоборств. Вот и все.

– У кого из молодежи есть шанс закрепиться в стартовом составе?

– Шанс есть у каждого. Все будет зависеть от того, как они проведут следующий сбор.

– В следующем году готовы приехать на подобный турнир?

– В принципе, да. Полезный, хороший турнир. Были игры хорошие, были не очень. Все закономерно. Все-таки физические кондиции еще не на сто процентов. Отсюда такой результат. (Александр Рогулев)

"Фонбет Кубок Матч Премьер": все о турнире, регламент и расписание матчей, календарь и результаты игр, турнирная таблица