Юрий Семин в модной шляпе и царевна-лягушка

В пятницу, 12 июля, в Москве прошла жеребьевка детского турнира "Локобол"-2019. В церемонии в учебном театре школы-студии МХАТ принял участие главный тренер "Локомотива" Юрий Семин. 72-летний специалист и другие гости жеребьевки суперфинала детского международного фестиваля, посвященного 45-летию Байкало-Амурской магистрали и приуроченного к Году театра в РФ, вышли на сцену в костюмах.

"Те, кто в зале, понимают, а те, кто опять у компьютера и спрашивает, во что они тут понаряжались, поясним, что у нас турнир проходит в Год театра в Российской Федерации. В том был Год футбола, раньше – экологии, литературы, кино. Так что "Локобол" не только в футбол играет, но и для тех, кто дружит с головой", – пояснил необычный вид президент Детского футбольной лиги Виктор Горлов и обратился к детям в зале.

Горлов был в образе кактуса, вместе с ним церемонию вел заведующий художественно-постановочной части школы-студии МХАТ, вице-президент футбольной лиги московских театров Александр Цветаев. Замначальника департамента социального развития ОАО "Российские железные дороги" Юлия Брагина появилась на сцене в костюме царевны-лягушки. Защитник "Локомотива" Михаил Лысов был назван хлопцем в красном странном шутовском колпачке, к которому форвардам при этом не стоит относиться несерьезно, а его партнер по команде нападающий Рифат Жемалетдинов – вождем краснокожих и кремнем. Семин в зеленой шляпе оказался де Тревилем, руководителем отряда мушкетеров.