Юрий Семин: «Шансы увидеть Фарфана до конца года? Никаких»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с травмированными в команде.

— Против юрмальского «Спартака» 45 минут провел Соломон Кверквелия. Как себя чувствует защитник?

— Он еще не готов играть. Еще нужно время для полного восстановления кондиций. Все-таки три месяца — большой срок. Нужно прийти в хорошую физическую форму, которая позволит Кверквелии выступать на прошлогоднем уровне. Пока до этого далеко.

— Все идет по плану? Со стороны кажется, что восстановление затянулось.

— Планы постоянно ломаются. Первый состоял в том, что он вернется после месяца. Не случилось. Потом пошел второй, третий месяцы. Так что уже не загадываем.

— То есть к «Сочи» Соломона точно не ждать?

— Вряд ли. Там приедут игроки сборных.

— В заявку на Лигу чемпионов включен Борис Ротенберг. Значит ли это, что футболист близок к возвращению?

— Надеемся, что к декабрю он поправится и станет помогать нам.

— А что с Фарфаном? Есть ли шанс увидеть перуанца на поле до конца года?

— Никаких. По его восстановлению вообще трудно предугадать сроки возвращения.

— Чорлука получил ушиб в субботнем спарринге. Будет готов к «Сочи»?

— С ним, надеюсь, все нормально.

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