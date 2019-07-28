Юрий Семин: "Одна ошибка решила исход матча"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от ЦСКА в 3-м туре чемпионата России (0:1).

– Очень напряженный матч. Немного моментов, но борьба была очень серьезной, футбол тоже был хорошего уровня. Одна единственная ошибка сыграла свою роль. По моментам, думаю, был ничейный результат. Знаете, мы два года здесь выигрываем, в третий – не удалось, не было удачи.

– Мурило не первый матч делает ошибки. Когда вернутся травмированные?

– Хеведес и Кверквелия тренируются в общей группе. Вот-вот они подойдут к тому, чтобы выходить в стартовом составе. Ошибки бывают, что я могу сделать? Казнить его? Ошибки у всех будут.

– Заменили Живоглядова. Как его плечо?

– Думаю, с ним все будет нормально. Ушиб у него, наверное. Но нам нужно было усиливать атаку, мы с этой заменой немножко опоздали.

– Почему отдали инициативу в самом начале матча? И какую роль в этом сыграло отсутствие Антона Миранчука?

– Мы ничего не отдавали, это игроки ЦСКА сами взяли инициативу, они всегда так начинают мощно. Но я не видел каких-то проблемных моментов для нас. Да, ЦСКА владел инициативой. Антон – важная фигура, особенно в атакующих действиях. Как раз его и не хватало нам. У нас ограниченное количество игроков, и Антон очень важен. Хотя ко всем остальным у меня претензий нет, по самоотдаче и работе ребята молодцы. (Александр Рогулев)