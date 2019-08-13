Юрий Семин: "Краснодар" усилился серьезнее всех, ЦСКА стал мощнее"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин стал гостем программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" выразил мнение, что многие соперники железнодорожников по РПЛ серьезно усилились к сезону-2019/20.

– Посмотрите, что происходит с командами в нашем чемпионате, – сказал Семин. – "Краснодар", на мой взгляд, усилился серьезнее всех. Близки по уровню "Зенит", ЦСКА. Армейцы выкупили Влашича и сохранили состав прошлого сезона, который стал еще мощнее. Посмотрите, как сейчас выглядят "Динамо", "Ростов". "Спартак" сделал два-три серьезных приобретения. Чемпионат очень тяжелый, нам тоже надо усиливаться.

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