Пресс-служба «Локомотива» опубликовала в Twitter видео встречи главного тренера команды Юрия Семина с тренером «Ростова» Валерием Карпиным. Навставник красно-зеленых поинтересовался у своего коллеги, зачем ему очки. Также Семин пообещал поздравить Карпина с днем рождения. 2 февраля тренеру «Ростова» исполнится 52 года.