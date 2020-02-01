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Юрий Семин — Карпину: «Ты что очки-то надел?»

00:26
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Пресс-служба «Локомотива» опубликовала в Twitter видео встречи главного тренера команды Юрия Семина с тренером «Ростова» Валерием Карпиным. Навставник красно-зеленых поинтересовался у своего коллеги, зачем ему очки. Также Семин пообещал поздравить Карпина с днем рождения. 2 февраля тренеру «Ростова» исполнится 52 года.

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