Юрий Семин — Карпину: «Ты что очки-то надел?»
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Пресс-служба «Локомотива» опубликовала в Twitter видео встречи главного тренера команды Юрия Семина с тренером «Ростова» Валерием Карпиным. Навставник красно-зеленых поинтересовался у своего коллеги, зачем ему очки. Также Семин пообещал поздравить Карпина с днем рождения. 2 февраля тренеру «Ростова» исполнится 52 года.
«Ты что очки-то надел?» ? #ОднаждыВКатаре #РЖДТренировочныеСборы ?? pic.twitter.com/CblYWLHGt6— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 31, 2020
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