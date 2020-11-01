Юрий Матвеев: «Во втором тайме силы «Урала» были на исходе, но команда справилась с «Уфой»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал победу над «Уфой» (2:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

— Мы положительно оценили этот матч, команда неплохо смотрелась, временами — вообще здорово, — сказал в эфире «Матч Премьер» Матвеев. — К сожалению, кадровые сложности дали о себе знать, сегодня доигрывали матч без номинальных центральных защитников, так что без проблем не обошлось. Благодарю ребят за то, что справились с трудностями. Мы показали хорошую игру на некоторых отрезках, контролировали мяч.

— Во втором тайме «Урал» намеренно отдал «Уфе» преимущество?

— Нет, мы хотели и дальше оказывать давление на соперника, просто силы были уже на исходе, да и «Уфе» уже было нечего терять.