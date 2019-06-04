Юрий Газзаев – кандидат на пост тренера "Енисея"

Юрий Газзаев является кандидатом на пост главного тренера красноярского "Енисея"​. Тренер, по некоторым данным, уже проводит консультации по игрокам команды на будущий сезон, который команда проведет в ФНЛ.

"Юрий Газзаев в Красноярске – интересный вариант", – так отозвался о возможной работе Газзаева в "Енисее" футбольный агент Алексей Сафонов.

Денис Рубцов, директор "Енисея":

– Сейчас пока говорить не о чем. Позвоните ближе к выходным.

Юрий Газзаев, тренер:

– Сообщают, что вы можете возглавить красноярский "Енисей". Правда?

– Не знаю. Я с удивлением прочитал информацию о том, что могу прийти в "Балтику", хотя я ни с кем не контактировал. Иногда появляются такие сообщения.

– С "Енисеем" контактировали?

– Нет, просто вопрос в том, что в свое время я когда-то давно в "Енисее" брал и Комкова, и Качана, Чепчугов приезжал ко мне. Тогда клубом руководил тот же человек, что и сейчас. У нас сложились человеческие отношения. Общаясь между собой, не говорили о перспективе какого-то сотрудничества.

– Сейчас не идет речи о том, что вы придете в "Енисей"?

– Нет. Пока нет. Может быть, что-то и будет, но пока не могу вам ничего сказать. (Иван Торопцев)

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