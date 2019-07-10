Юрий Дюпин: "В "Рубине" период адаптации прошел быстрее всего"

Голкипер Юрий Дюпин, перешедший из "Анжи" в "Рубин", рассказал о своем решении перейти в казанский клуб. По его словам, пожелания по контракту были выполнены.

– Вариант с "Рубином" был еще по ходу сезона, но я не хотел озвучивать. Я общался с Сергеем Козко (тренер вратарей) напрямую, - цитирует Дюпина "Бизнес Online". - Диалог велся с начала мая. Я сказал, что сперва нужно отыграть сезон, а потом будем думать. Были предпосылки попасть в один из топ-клубов лиги. Во время отпуска меня просили подождать. Говорили, что возможны еще перестановки на трансферном рынке, но я не стал ждать и позвонил агенту. Сказал, что хочу в "Рубин".

Козко мне все объяснил, описал условия, тренировочный процесс. Очевидно, что у клуба непростые времена в сравнении с прошлыми годами, но Сергей Викторович меня заверил, что это временно. Я во многом благодаря общению с ним принял решение перейти.

– Детали по контракту быстро уладили?

– Я не просил чего-то невероятного. Все пожелания передал агенту, и их быстро исполнили. Суммы не тормозили переход, все решилось очень быстро.

– В прошлом сезоне основным вратарем был Иван Коновалов. Не было опасения приходить в клуб, где уже есть первый номер?

– У меня такая ситуация была во всех клубах, кроме "Анжи". Всегда нужно было доказывать постоянной работой, чтобы заслужить место в составе. Для меня это вызов стать еще сильнее. Приход в новую команду каждый раз связан с небольшим стрессом. Снова приходится доказывать, но меня это не пугает.

– Стресс в "Рубине" вы уже испытали?

– Я очень быстро адаптировался. Здесь все отлажено, все работники очень приветливые и отзывчивые. Качество базы на самом высоком уровне: от бочек со льдом до тренировочных полей. В сравнении со всеми прошлыми командами, куда я приходил, в "Рубине" период адаптации прошел быстрее всего.