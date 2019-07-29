23:57 29 июля | Футбол — РПЛ

Юрий Дюпин: "Практически не давали "Ахмату" ничего создавать"

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Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин остался доволен игрой команды в матче 3-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:0). Вратарь записал на свой счет второй сухой матч подряд.

– Хороший матч, содержательный, – цитирует Дюпина официальный сайт казанцев. – Хорошая игра нашей команды, играли высоко, практически не давали "Ахмату" ничего создавать, за исключением пары моментов. Хорошо контролировали мяч, старались играть вперед, в принципе я доволен нашей игрой.

– Как вам Центральный? И что скажете о погоде?

– Хороший стадион, уютный. А насчет погоды скажу, что хорошая футбольная погода. Когда ты находишься в напряжении весь матч, в такую погоду комфортней играть, чем в жару.

Рубин – Ахмат

 

Дополнительная информация

https://www.rubin-kazan.ru/posts/yuriy-dyupin-tsentralnyy-horoshiy-uyutnyy-stadion

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