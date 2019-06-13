Юрий Дюпин: "Мечтал оказаться в "Рубине"

Голкипер Юрий Дюпин, перешедший в "Рубин", отметил, что давно хотел играть за казанцев. Ранее он выступал за "Анжи".

Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20. Новичок будет выступать за команду под 22-м номером.

– Когда я был маленьким, мечтал оказаться в этом клубе, – цитирует Дюпина пресс-служба клуба. – Были варианты летом, но сыграла роль эта детская мечта, хотел поиграть в "Рубине", пожить в этом городе. У меня здесь друзья. Это сыграло роль в выборе дальнейшего места работы.

Конкуренция положительно влияет всегда на развитие человека. Без конкуренции можно расслабиться, что станет минусом для тебя. Для меня конкуренция – большой плюс.