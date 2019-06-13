Юрий Дюпин: "Мечтал оказаться в "Рубине"

Голкипер Юрий Дюпин, перешедший в "Рубин", отметил, что давно хотел играть за казанцев. Ранее он выступал за "Анжи".
Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20. Новичок будет выступать за команду под 22-м номером.
– Когда я был маленьким, мечтал оказаться в этом клубе, – цитирует Дюпина пресс-служба клуба. – Были варианты летом, но сыграла роль эта детская мечта, хотел поиграть в "Рубине", пожить в этом городе. У меня здесь друзья. Это сыграло роль в выборе дальнейшего места работы.
Конкуренция положительно влияет всегда на развитие человека. Без конкуренции можно расслабиться, что станет минусом для тебя. Для меня конкуренция – большой плюс.
🎥 Юрий Дюпин – про переход в «Рубин» pic.twitter.com/Qybnn1nHBh— «Рубин» Казань (@fcrk) 13 июня 2019 г.
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