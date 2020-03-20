Юран назвал самого талантливого игрока, с которым ему доводилось работать
Главный тренер «Химок» Сергей Юран назвал самого талантливого игрока из всех, с кем ему доводилось работать, но который так и не реализовал свой потенциал.
— Дима Кудряшов.
— Он ведь к полноте предрасположен?
— Да. Но, поверьте, у него компьютер в голове. Мяч еще находится у наших защитников, а Кудряшов уже просчитывает, как будет развиваться атака. Ему тогда было 23 года. Я говорил: «Дима, у тебя в запасе максимум пять-шесть лет, играй на своем реальном уровне, заработай для себя и семьи. Нужен только контроль веса».
— Запускал себя?
— Когда я возглавил «Шинник», Дима позвонил мне, сказал, что готов приехать. Мы встретились, посмотрел на него: «Приведешь себя в порядок, сбросишь вес — и твой контракт будет лежать на столе». Он меня услышал, уехал в Швейцарию. Тренер подготовил для него специальную программу. Кудряшов вернулся, зашел на базу — и я чуть не прослезился!
— Сколько же он скинул?
— Килограммов 12-15 убрал.
— Серьезно.
— Напоминаю ему: «Дим, у тебя пять лет. Здесь сезон отыграешь. Потом мы выходим, и тебя забирают более статусные клубы. Но есть второй вариант. После первого круга ты возвращаешься к прежнему весу, запускаешь себя, и, возможно, еще поскитаешься по первой лиге».
— В итоге случился второй сценарий.
— Да. Первый круг он отыграл, а во втором всё... Поковырялся и закончил.