Юран назвал самого талантливого игрока, с которым ему доводилось работать

Главный тренер «Химок» Сергей Юран назвал самого талантливого игрока из всех, с кем ему доводилось работать, но который так и не реализовал свой потенциал.

— Дима Кудряшов.

— Он ведь к полноте предрасположен?

— Да. Но, поверьте, у него компьютер в голове. Мяч еще находится у наших защитников, а Кудряшов уже просчитывает, как будет развиваться атака. Ему тогда было 23 года. Я говорил: «Дима, у тебя в запасе максимум пять-шесть лет, играй на своем реальном уровне, заработай для себя и семьи. Нужен только контроль веса».

— Запускал себя?

— Когда я возглавил «Шинник», Дима позвонил мне, сказал, что готов приехать. Мы встретились, посмотрел на него: «Приведешь себя в порядок, сбросишь вес — и твой контракт будет лежать на столе». Он меня услышал, уехал в Швейцарию. Тренер подготовил для него специальную программу. Кудряшов вернулся, зашел на базу — и я чуть не прослезился!

— Сколько же он скинул?

— Килограммов 12-15 убрал.

— Серьезно.

— Напоминаю ему: «Дим, у тебя пять лет. Здесь сезон отыграешь. Потом мы выходим, и тебя забирают более статусные клубы. Но есть второй вариант. После первого круга ты возвращаешься к прежнему весу, запускаешь себя, и, возможно, еще поскитаешься по первой лиге».

— В итоге случился второй сценарий.

— Да. Первый круг он отыграл, а во втором всё... Поковырялся и закончил.