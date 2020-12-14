Юран допускает, что Гончаренко могут скоро уволить

Гглавный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран считает, что Виктор Гончаренко может быть уволен из ЦСКА. Под руководством специалиста армейцы два года подряд не вышли из группы Лиги Европы. В этом году ЦСКА сыграл три матча вничью и трижды уступил.

— Всегда тренера судят по результату. Хорошо играли, а счет? На табло. Печально, что тренера могут уволить, все-таки коллега, — сказал Юран в эфире «Матч премьер». — Но если не прогрессирует команда. Была еще прошлая кампания еврокубков, надо что-то менять.

Может произойти и смена тренера. Подписываешь контракт — готовься к увольнению. Есть результат — работаешь, нет результата — ... Тем более, это ЦСКА. Здесь только максимум.

Не исключен и вариант, что ему дадут доработать до конца сезона. Гинер взвешенно принимает решения.