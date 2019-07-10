Юнес Намли: "Стадион в Краснодаре – особенный"

Полузащитник "Краснодара" Юнес Намли после открытой тренировки рассказал о том, что способствовало его переходу в этот клуб из "ПЭК Зволле", передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Мой агент связался со мной и рассказал, что есть интерес со стороны "Краснодара", – рассказал Намли. – Долго не думал, потому как знал, что у этого клуба великолепная инфраструктура, большие амбиции, и он это доказал в прошлом сезоне.

– Что для вас особенным стало в "Краснодаре"?

– Стадион. Не только он, но и база. Великолепный город, замечательные люди, которые очень приветливо относятся. Я живу тут месяц, привыкаю. И мне нравится все больше.

– Какие цели ставите перед собой?

– В чемпионате будем бороться за победу. В остальных турнирах мы должны прибавить, успешно выступить в Лиге чемпионов. А моя личная цель – стать лучше, прибавить в новом сезоне.