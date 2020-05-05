Экс-защитник «Динамо» Йован Танасиевич поделился мнением о бывшем партнере по команде Александре Кокорине. Нападающий на правах аренды из «Зенита» выступает за «Сочи».

— Кокорин — очень воспитанный мальчик, — цитируют Танасиевича «Известия». — Таких мало. Он всегда уважал старших и своих партнеров — и на тренировках, и на футбольном поле. Может быть, это мешало, а может, и нет. Саша уже доказал, что он один из самых больших талантов в России. Так что его можно только поддержать.

По тем матчам, которые прошли весной в РПЛ, Кокорин и Гжегож Крыховяк из «Локомотива» стали лучшими игроками чемпионата. Никто не знает, как бы все сложилось дальше, но на данный момент это так. По Саше видно, что он по-прежнему легкий, подвижный и умный. Он этого не растерял.

— Кокорин говорит, что у него есть вариант уехать в европейский клуб нынешним летом. Верите в такие перспективы?

— Решать только самому Саше, но ему уже 29 лет, и этим летом для него будет последний поезд в Европу. Следующей зимой или через год такого уже точно не случится. Скоро он станет свободным агентом, и это будет для Кокорина дополнительным шансом устроиться в иностранном чемпионате. Но если нет, то я уверен, что он найдет команду в России.