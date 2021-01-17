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Йоррит Хендрикс проводит первую тренировку в составе «Спартака» на сборе в Дубае

10:07
Йоррит Хендрикс. Фото ФК «Спартак»
Йоррит Хендрикс. Фото ФК «Спартак»
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Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс проводит первую тренировку в составе «Спартака».

Вечером 16 января красно-белые объявили о подписании долгосрочного контракта с 25-летним голландцем. Футболист присоединился к команде в Дубае (ОАЭ), где красно-белые проводят зимний сбор.

Хендрикс перешел в «Спартак» из ПСВ, где провел 16 матчей в сезоне-2020/21 и не отличился результативными действиями. Голландец будет выступать за московскую команду под номером «4».

(Артем Калинин)

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