Йоррит Хендрикс проводит первую тренировку в составе «Спартака» на сборе в Дубае
10:07
Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс проводит первую тренировку в составе «Спартака».
Вечером 16 января красно-белые объявили о подписании долгосрочного контракта с 25-летним голландцем. Футболист присоединился к команде в Дубае (ОАЭ), где красно-белые проводят зимний сбор.
Йоррит Хендрикс выходит на свою первую тренировку в Спартаке pic.twitter.com/Iij1tE7e6a— Artem Kalinin (@kalininart) January 17, 2021
Хендрикс перешел в «Спартак» из ПСВ, где провел 16 матчей в сезоне-2020/21 и не отличился результативными действиями. Голландец будет выступать за московскую команду под номером «4».
(Артем Калинин)
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