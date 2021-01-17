Йоррит Хендрикс проводит первую тренировку в составе «Спартака» на сборе в Дубае

Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс проводит первую тренировку в составе «Спартака».

Вечером 16 января красно-белые объявили о подписании долгосрочного контракта с 25-летним голландцем. Футболист присоединился к команде в Дубае (ОАЭ), где красно-белые проводят зимний сбор.

Йоррит Хендрикс выходит на свою первую тренировку в Спартаке pic.twitter.com/Iij1tE7e6a — Artem Kalinin (@kalininart) January 17, 2021

Хендрикс перешел в «Спартак» из ПСВ, где провел 16 матчей в сезоне-2020/21 и не отличился результативными действиями. Голландец будет выступать за московскую команду под номером «4».

(Артем Калинин)