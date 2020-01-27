Йордан Осорио: «Я такой же сильный, как медведь»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, какое прозвище ему дали в команде.

— Если бы в мире не было футбола, кем бы вы стали?

— О чем вы? Мира без футбола не существовало бы.

— Какое прозвище вам дали в «Зените»?

— Все просто называют меня «Осо», сокращая фамилию.

— «Осо» по-испански — это «медведь».

— Да, и я такой же сильный!, — цитирует футболиста официальный сайт клуба.

25-летний венесуэлец в текущем сезоне провел девять матчей за «Зенит» во всех турнирах. Он выступает на правах аренды из «Порту». Российский клуб имеет опцию выкупа контракта.