Йордан Осорио: «Хотелось бы достичь уровня ван Дейка»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, на кого из современных игроков обороны старается равняться.

— Против кого из зенитовцев труднее всего защищаться?

— Все очень сильные, но назову Дзюбу — он мощный и хорошо укрывает мяч, — цитирует Осорио официальный сайт «Зенита».

— Кто самый сильный соперник, против которого вы защищались?

— Месси, конечно.

— Это самый топ, давайте попробуем взять уровень чуть ниже.

— Тогда, пожалуй, Фалькао.

— Можно ли повторить достижение Ван Дейка и не дать себя обыграть целый год?

— Естественно, мне бы хотелось достичь такого уровня. Ван Дейк правильно выбирает позицию, в нем собраны все качества, необходимые для центрального защитника. И мне хотелось бы обладать его непроходимостью.