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Йордан Осорио: «Хотелось бы достичь уровня ван Дейка»

23:45
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Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, на кого из современных игроков обороны старается равняться.

— Против кого из зенитовцев труднее всего защищаться?

— Все очень сильные, но назову Дзюбу — он мощный и хорошо укрывает мяч, — цитирует Осорио официальный сайт «Зенита».

— Кто самый сильный соперник, против которого вы защищались?

— Месси, конечно.

— Это самый топ, давайте попробуем взять уровень чуть ниже.

— Тогда, пожалуй, Фалькао.

— Можно ли повторить достижение Ван Дейка и не дать себя обыграть целый год?

— Естественно, мне бы хотелось достичь такого уровня. Ван Дейк правильно выбирает позицию, в нем собраны все качества, необходимые для центрального защитника. И мне хотелось бы обладать его непроходимостью.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2020-01-16-yordan-osorio-khotel-by-obladat-neprokhodimostyu-van-deyka.htm

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