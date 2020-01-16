Йордан Осорио: «Хотелось бы достичь уровня ван Дейка»
Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал, на кого из современных игроков обороны старается равняться.
— Против кого из зенитовцев труднее всего защищаться?
— Все очень сильные, но назову Дзюбу — он мощный и хорошо укрывает мяч, — цитирует Осорио официальный сайт «Зенита».
— Кто самый сильный соперник, против которого вы защищались?
— Месси, конечно.
— Это самый топ, давайте попробуем взять уровень чуть ниже.
— Тогда, пожалуй, Фалькао.
— Можно ли повторить достижение Ван Дейка и не дать себя обыграть целый год?
— Естественно, мне бы хотелось достичь такого уровня. Ван Дейк правильно выбирает позицию, в нем собраны все качества, необходимые для центрального защитника. И мне хотелось бы обладать его непроходимостью.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2020-01-16-yordan-osorio-khotel-by-obladat-neprokhodimostyu-van-deyka.htm