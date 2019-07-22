Ятченко перешел в минское "Динамо"

Защитник Дмитрий Ятченко стал игроком минского "Динамо", информирует пресс-служба клуба. Детали перехода 32-летнего футболиста не сообщаются.
Ятченко начинал выступать за дубль "Динамо", но стартом профессиональной карьеры стоит считать "Спартак" из Нальчика, где выступал с 2007 по 2009 года. Затем Ятченко защищал цвета "Терека", а после играл за "Крылья Советов".
В минувшем сезоне выступал за "Енисей", в составе которого принял участие в 24-х матчах, в которых забил два гола. Всего же в РПЛ защитник отыграл в 248 матчах, в которых набрал 11 результативных баллов (4+7).
⚽️ За его плечами почти четверть тысячи матчей в РПЛ. Знакомьтесь, Дмитрий Ятченко! Добро пожаловать 🔥https://t.co/OUwkVG4An1#fcdm1927 pic.twitter.com/AbguVeQHie– ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) 22 июля 2019 г.
Дополнительная информация
http://dinamo-minsk.by/ru/press-tsentr/~shownews/2019-07-22-11-47-51