Ятченко перешел в минское "Динамо"

Защитник Дмитрий Ятченко стал игроком минского "Динамо", информирует пресс-служба клуба. Детали перехода 32-летнего футболиста не сообщаются.

Ятченко начинал выступать за дубль "Динамо", но стартом профессиональной карьеры стоит считать "Спартак" из Нальчика, где выступал с 2007 по 2009 года. Затем Ятченко защищал цвета "Терека", а после играл за "Крылья Советов".

В минувшем сезоне выступал за "Енисей", в составе которого принял участие в 24-х матчах, в которых забил два гола. Всего же в РПЛ защитник отыграл в 248 матчах, в которых набрал 11 результативных баллов (4+7).