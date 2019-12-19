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Яровинский назначен спортивным директором «Рубина»

18:19
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Спортивным директором «Рубина» назначен Олег Яровинский, сообщает официальный сайт клуба. Сесар Навас, возглавлявший селекционный отдел, сохранит свой пост.

Олег Яровинский родился 12 декабря 1981 года в Москве. Работал скаутом в ФК «Москва», спортивным директором «Крыльев Советов», начальником селекционного отдела и спортивным директором в ЦСКА, ассистентом тренера в «Халл Сити» (Англия) и «Витессе» (Голландия).

Ранее главным тренером «Рубина» был назначен Леонид Слуцкий.

Дополнительная информация

https://rubin-kazan.ru/posts/oleg-yarovinskiy-sportivnyy-direktor-fk-rubin

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