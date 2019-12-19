Яровинский назначен спортивным директором «Рубина»

Спортивным директором «Рубина» назначен Олег Яровинский, сообщает официальный сайт клуба. Сесар Навас, возглавлявший селекционный отдел, сохранит свой пост.

Олег Яровинский родился 12 декабря 1981 года в Москве. Работал скаутом в ФК «Москва», спортивным директором «Крыльев Советов», начальником селекционного отдела и спортивным директором в ЦСКА, ассистентом тренера в «Халл Сити» (Англия) и «Витессе» (Голландия).

Ранее главным тренером «Рубина» был назначен Леонид Слуцкий.