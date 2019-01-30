Ярослав Ракицкий: "Я буду пахать на поле и докажу, что готов играть в "Зените"

В Санкт-Петербурге прошла первая пресс-конференция украинского защитника Ярослава Ракицкого в качестве игрока "Зенита".

– В "Зените" на вашей позиции есть несколько футболистов. Насколько вы готовы к конкуренции?

– Я буду пахать на футбольном поле, делать то, что от меня просят. Думаю, в скором времени докажу тренерскому штабу, что готов играть. А состав определяет главный тренер.

– В "Зените" с большой долей вероятности вы будете играть по схеме в три центральных защитника, чего не происходило в "Шахтере". Насколько вам знакома такая расстановка?

– Это вопрос к Сергею Богдановичу, какая тактика будет и где я буду играть.

В разговор включается Семак:

– Насколько велика такая вероятность – это вопрос очень спорный. Что касается игры, то Ярослав может выступать и в схеме с четырьмя защитниками и с тремя центральными, никаких проблем не возникнет. У него есть прекрасное понимание игры, это очень важно. Хорошее начало атаки. Мы знаем все его плюсы и постараемся максимально их использовать. А как играть – будем исходить из состояния наших футболистов. (Егор Бычков)