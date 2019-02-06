Ярослав Ракицкий: "Не думая сказал Семаку, что хочу в "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Ярослав Ракицкий подчеркнул, что с радостью отозвался на предложение главного тренера Сергея Семака перейти в петербургский клуб. Украинский хавбек перешел в "Зенит" из "Шахтера" в январе.

- Началось все, когда мне Сергей Богданович позвонил, - сказал Ракицкий в интервью Илье Казакову на канале "Россия 24". - Мы побеседовали, он поинтересовался, нет ли желания играть (в "Зените"). Я не думая сказал: "Конечно, я перейду к вам, если вы договоритесь с "Шахтером".

В команде все ребята взрослые, все умеют играть в футбол. Плюс они все юморные, встретили "туннельчик". Со всеми общаюсь хорошо.

- Вы быстро поладили с Дзюбой. Говорили, что вы чуть ли не главный шутник в "Шахтере" были. То же говорят и про Дзюбу. Насколько вы с ним похожи?

- Дзюба - лидер команды, с ним приятно общаться. Грамотный, профессионал, все у него есть. Что касается меня, кто-то наверное прикалывается, я несильно много могу шутить.

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