Ярослав Ракицкий: "Адаптация в "Зените" мне не нужна"

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий заявил, что ему не нужна адаптация в новой команде. 29-летний украинец добавил, что хочет стать чемпионом с петербургским клубом.

- Адаптация? Мне 29 лет. Я профессионал, - сказал Ракицкий в интервью клубной пресс-службе. - Все ребята взрослые, это игроки хорошего уровня. Мне с ними легко. Адаптация мне не нужна. Я должен выходить и показывать свой уровень: т.е. обеспечивать команде три очка или проход дальше.

Семак позвонил мне 4 января. Он задал пару конкретных вопросов. Я сказал, что хочу перейти в "Зенит". Мы поняли друг друга. Моя цель в "Зените"? Хочу, чтобы команда осталась на первом месте.

Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" 28 января. Он подписал с петербургским клубом контракт, рассчитанный на 3,5 года.

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