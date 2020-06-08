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Ярошик назвал лучшего игрока в истории ЦСКА

03:18

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик считает, что нападающий Вагнер Лав является лучшим игроком в истории красно-синих. Бразилец в ближайшее время может вернуться в московский клуб.

— Если у Вагнера всё хорошо со здоровьем, то у него должна быть мотивация ярко показать себя в команде, за которую он отыграл лучшие годы своей карьеры, — заявил «Известиям» экс-хавбек армейцев Иржи Ярошик. — Хотя 35 лет — это серьезный возраст для футболиста. Не все игроки в такие годы способны показывать хороший уровень. Но Лав знает, что его ждет в России, фанаты его обожают. Пожалуй, он лучший игрок в истории ЦСКА.

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