Янчик может вернуться в Москву. Но не в ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Давид Янчик в интервью «СЭ» рассказал о предложении от московского клуба, играющего в ПФЛ.

— Сейчас я играю за «Чеханув» — это команда из маленькой лиги, тут играют любители, а я хочу большего, — сказал Янчик. — Здесь я хочу подготовить себя к клубу посильнее. У меня уже есть много предложений, зимой со мной связывался клуб из Москвы. Какой — не скажу, но он играет во второй лиге. Контракт мне не предлагали, просто спросили, заинтересован ли я в переходе. Я сказал, что пока не готов, так как нужно набрать форму. (Гоша Чернов)

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