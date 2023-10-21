Якубко считает, что Джикия может спокойно играть в «Спартаке»

Экс-нападающий сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал ситуацию с переводом в запас Георгия Джикии.

«Джикии 29 лет — в этом возрасте футболист должен быть на самом пике. Может, сейчас он и не в лучшей форме, но если нормально готовиться и обойтись без травм, думаю, он не мог забыть, как играть в футбол. Джикию можно спокойно вернуть в состав, просто ему надо хорошо поработать. А тренерскому штабу надо составить такой тренировочный план, чтобы опять вернуть его в строй. Уверен, Георгий может еще поиграть в «Спартаке», легко», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джикия провел только 6 матчей за «Спартак» в РПЛ. Последний раз защитник выходил в стартовом составе московской команды в матче 7-го тура чемпионата против «Краснодара» (0:2), который прошел 2 сентября.