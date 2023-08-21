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Сегодня, 15:06

Яхимович: «Захарян будет прославлять имя «Динамо» в Европе»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Эрик Яхимович в комментарии для «СЭ» высказался о переходе полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Я лично очень рад за Арсена, за то, что он уехал за мечтой и теперь будет играть в Лиге чемпионов и одной из лучших лиг Европы. Здорово, что он прошел весь путь — от академии до главной команды, подав пример будущим поколениям динамовцев, и теперь будет прославлять имя команды в Европе. Наша академия всегда рождала и развивала много талантов, но раньше мало кто из них действительно раскрывался и приносил такую пользу клубу. Почему-то чаще они уходили к конкурентам или увядали в низших дивизионах. Те же недавние примеры Соловьева, Ташаева, Зобнина у всех на слуху», — сказал Яхимович «СЭ».

Также экс-футболист «Динамо» похвалил московский клуб за сделку по трансферу Захаряна.
«Считаю, что это большой успех нынешнего руководства и новой стратегии развития, которая, как понимаю, появилась с приходом Желько Бувача. В последние годы «Динамо» осознано делает ставку на активное вовлечение молодежи из академии. Не всегда это позволяет добиться сиюминутных результатов, но вдолгую подход обязательно себя оправдает. Плюс, для болельщиков это всегда бальзам на душу — видеть успехи своих воспитанников. Теперь они будут болеть и за динамовца в Европе», — добавил Яхимович.

В субботу, 19 августа, испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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