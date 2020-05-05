«Я укрепил веру». Мамаев ответил на вопрос о религии

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что ходит в церковь. По словам 31-летнего россиянина, раньше он не вкладывал в себя понимание того, что прочитал в книгах о религии. Футболист вместе с форвардом «Сочи» Александром Кокориным вышел на свободу по УДО в сентябре 2019 года. Они, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были отправлены в колонию на сроки до полутора лет за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

— Я и раньше не был далек от христианства, я укрепил веру, можно сказать. Хожу в церковь, не раз читал Библию. До этого я читал и не вкладывал в себя понимание того, что я прочитал, — сказал Мамаев в разговоре с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки в прямом эфире Instagram.