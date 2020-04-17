Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Instagram вспомнил, как Анатолий Бышовец будучи главным тренером «Локомотива» в 2007 году убрал его из состава команды.

— Продолжаю мой алфавит, — написал Евсеев в Instagram. — Слово на букву Б — это Бышовец. Он убрал меня и Дмитрия Лоськова из «Локомотива», потому что мы были слишком неудобны ему, и слишком сильная была ассоциация с Семиным и недавними большими победами клуба. Уход помог мне лучше понять, как ценят болельщики «Локо» тех, кто был частью клуба. Я не здоровался с ним после этого. Жизнь расставила все по своим местам. Футбольная жизнь, в первую очередь.

Бышовец был главным тренером «Локомотива» в 2007 году, тогда же нынешний главный тренер «Локомотива» Юрий Семин был президентом клуба. В июле 2007 года из-за длительного конфликта с Бышовцем «Локомотив» покинул капитан команды Лоськов, а Евсеев — в августе того же года. Оба футболиста перешли в «Сатурн» и 25 августа 2007 года приняли участие в победном для клуба матче против «Локомотива» (2:0), в котором болельщики железнодорожников их поддержали.

По итогам того сезона «Локомотив» выиграл Кубок Росcии, но занял седьмое место в чемпионате России и не смог выйти в плей-офф Лиги Европы, из-за чего Бышовец был уволен. В июле 2010 года Лоськов вернулся в «Локо», а Евсеев в ноябре 2011 года объявил об окончании профессиональной карьеры.