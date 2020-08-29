«Я, наверное, испугался». Соболев рассказал, почему не перешел в «Лечче»

Форвард «Спартака» Александр Соболев — о предложении от итальянского «Лечче». Россиянин отметил, что отказался от трансфера вовсе не из-за зарплаты.

— Я хочу в Европу, но сейчас я в «Спартаке». Если пригласят, то будем смотреть по ситуации. Сейчас я полностью доволен в Москве, — сказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. — Когда-то было приглашение от «Лечче». У меня даже есть контракт в телефоне. Предварительный. Но это все произошло за день до закрытия трансферного окна. Мне звонит Маньяков и говорит: «Вот есть предложение от «Лечче». Скидывает контракт: «Подумай».

Надо было подумать за 5-6 часов. Я просто не решился. Если бы не было семьи, то я бы, наверное, уехал. Скажу прямо, я, наверное, испугался. За сутки такое решение не принимается. Зарплата не была причиной.