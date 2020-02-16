«Я либерал в этом вопросе». Евсеев рассказал, почему не штрафует игроков
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что еще не накладывал штрафы на своих игроков. Специалист отметил, что несколько футболистов приехали на первый сбор с лишним весом, и он дал время на исправление.
— В сентябре в интервью «СЭ» вы сказали, что никогда не штрафовали своих подопечных. За прошедшие четыре месяца кто-то попал под ваши санкции?
— На первый сбор несколько человек приехали с лишним весом...
— И?
— Я дал им неделю, чтобы привести себя в порядок. В принципе, они уложились, исправились. А в целом, я, наверное, либерал в этом вопросе. Мне наш генеральный директор Шамиль Газизов постоянно говорит: «Давай штрафовать, давай штрафовать. Мы им все вовремя платим. Пусть и они вовремя несут заслуженное наказание». Но я пока санкций не применял. (Виталий Айрапетов, Мария Маркова)