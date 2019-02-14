"Я что, блогер какой-то?". Ракицкий объяснил, почему не любит давать интервью

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий признался, что не любит давать интервью. 29-летний украинец добавил, что его главной задачей является играть в футбол.

- Не люблю интервью. Я что, блогер какой-то? Я - футболист, моя первая задача – играть в футбол, приносить пользу "Зениту", - сказал Ракицкий в интервью клубной пресс-службе. - В мои обязанности не входит рассказывать о том, как я живу. У меня есть жена и друзья - с ними я могу общаться дома.

Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" 28 января. Он подписал с петербургским клубом контракт, рассчитанный на 3,5 года.

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