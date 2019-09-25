«СЭ» дает прекрасную возможность попасть на суперматч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» абсолютно бесплатно! Мы разыграем две пары билетов на главную игру первого круга РПЛ во время live-эфиров на нашем Youtube-канале.

Регламент конкурса очень прост.

1. Для участия в розыгрыше нужно быть подписчиком Youtube-канала «СЭ»;

2. Выиграет тот, кто во время live-эфира (в среду или в четверг) задаст самый интересный вопрос.

3. Всего победителей будет двое, каждому достанется по два билета на матч.

4. Победителей определят ведущие.

5. Билеты на игру можно будет забрать в день игры на стадионе. Мы свяжемся с победителями и все подробно расскажем. Напомним, матч «Локомотив» — «Зенит» состоится в субботу, 28 сентября на стадионе «РЖД Арена» (19.00 мск).

6. В среду live-эфир на Youtube-канале «СЭ» начнется в 15.00 мск (в студии — Дмитрий Симонов и Сергей Егоров), а в четверг стартует после обеда.



Победители конкурса получат не только вкусное основное футбольное блюдо, но и прекрасный гарнир в виде предматчевого шоу. Тематика — Россия 19 века. Состоится поэтический баттл авторов из Москвы и Санкт-Петербурга. На сцене у стадиона прозвучат классические произведения, а рядом с ней развернется настоящий бал! Можно будет попробовать себя в рисовании — профессиональный художник проведет мастер-класс. А если не хотите рисовать сами, ваш портрет исполнит шаржист — разумеется, в стилистике 19 века. Гвоздь программы — выступление знаменитой рок-группы Tequilajazzz.