Вячеслав Малафеев: «Почему сюрпризом Лиги Чемпионов не может стать «Зенит»?

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поздравил клуб с чемпионством. По числу титулов в РПЛ питерцы сравнялись с ЦСКА (по шесть).

— Я поздравляю всех болельщиков «Зенита» с досрочным чемпионством, оно получилось с запасом прочности, — цитирует Малафеева «Комсомольская правда». — Наверное, не хватило остроты борьбы на финишной прямой, но виноваты в этом соперники, которые не составили достойной конкуренции в этом сезоне. Чемпионство «Зенита» заслуженное и объективное.

Прямые конкуренты «Зенита» не были стабильны, они теряли очки. У «Зенита» же был более прочный состав, длинная скамейка. Хотя матчи после карантинной паузы развивались непросто, в том числе первый тайм в игре с «Краснодаром», но хорошее течение обстоятельств позволило «Зениту» завоевать чемпионство.

Нынешняя команда способна и в следующем сезоне выиграть чемпионат. В Лиге Чемпионов, если команда не будет обновляться, единственным усилением станет Малком, который не играл в этом сезоне в ЛЧ. Плюс, возможно у остальных команд получится скомканное трансферное окно после пандемии. В этом случае мы сможем увидеть сюрпризы. Например, в виде команд, которые ранее не проходили в плей-офф. Почему сюрпризом Лиги Чемпионов не может стать «Зенит»?

Важно принимать во внимание будут ли переподписаны ключевые игроки. Либо подписывать молодых игроков и сыгрывать их сейчас — начинать переходный этап. Либо попробовать сыграть ещё год этим же составом. Это вопрос клубной стратегии.