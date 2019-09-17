Вячеслав Колосков: «Кокорин и Мамаев продолжат играть в клубах премьер-лиги»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о шансах Александра Кокорина и Павла Мамаева заиграть на прежнем уровне. Сегодня, 17 сентября, они выйдут на свободу по условно-досрочному освобождению.

— Они провели без профессионального футбола почти год, но у меня нет сомнений, что оба продолжат играть в клубах Премьер-лиги, — цитируют «Известия» Колоскова. — Другое дело — смогут ли они вернуться на тот уровень, чтобы вновь вызываться в национальную сборную. Все будет зависеть от двух факторов. Первый — это талант, который у обоих, безусловно, есть. Второй — трудолюбие. Если вернуться на топ-уровень будет главной целью их жизни и они станут тренироваться на пределе своих возможностей, то всё возможно. Если они будут воспринимать футбол как работу и обеспечение высокого жизненного уровня, то о сборной можно забыть.

Практика советского футбола показывает, что профессиональные спортсмены выходили из мест лишения свободы и потом вновь «феерили». Я говорю про Эдуарда Стрельцова и Юрия Севидова. И у них была гораздо более длительная отсидка, чем у Кокорина и Мамаева. Я был свидетелем этого, так что смело могу сказать: возвращение возможно.