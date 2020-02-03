Вячеслав Караваев: «Рубин» — тот клуб, где Слуцкий может исполнить свои мысли и задумки»
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о возвращении Леонида Слуцкого в Россию. Специалист зимой после ухода из «Витесса» возглавил «Рубин».
— Леониду Викторовичу нравится работать с молодыми футболистами, — цитирует Караваева официальный сайт «Зенита». — «Рубин» — тот клуб, где можно исполнить свои мысли и задумки.
— Ролик на ютьюб-канале «Рубина», где он ведет тренировку с микрофоном, — довольно необычная ситуация для российского футбола.
— Почему? Может быть, это необычно для тех, кто его не знает лично. Думаю, там еще половину вырезали. Вообще, такое видео — это круто, «Рубин» показывает тренировочный процесс изнутри, поведение Леонида Викторовича. Он открытый и в жизни, любит пошутить, и это здорово.
— Игроки не обижаются на его подколы? Ответить ведь нельзя — все-таки главный тренер.
— Нет, кто знает Леонида Викторовича, тот понимает его чувство юмора. Плюс — должна быть самоирония, надо уметь над собой смеяться. Уверен, в «Рубине» привыкнут и поймут, что это нормально.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2020-02-03-vyacheslav-karavaev-blagodarya-pomoshchi-partnerov-bystro-adaptirovalsya-v-zenite-.htm